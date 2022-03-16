Индия может занять место ведущего поставщика пшеницы в мире

Индия планирует стать ведущим экспортером пшеницы на фоне военной операции в Украине. Как пишет издание Mint, Нью-Дели намерен принять необходимые меры в течение примерно двух недель.



По информации трейдеров, экспорт пшеницы из страны растет на фоне большого числа запросов от покупателей, которые ищут альтернативы поставкам из России и Украины. Согласно оценкам, Индия поставит на экспорт 7 миллионов тонн, что станет рекордным показателем.