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Индия опередила Китай по численности населения
Индия обогнала Китай по количеству населения - на 2,9 миллиона человек, пишетSputnik.
По данным организации, в настоящее время численность населения Индии составляет 1,4286 миллиарда, а Китая - 1,4257 миллиарда человек. В ООН проинформировали, что четверть населения Индии - это возрастная группа до 14 лет, 18% - от 10 до 19, 26% - до 24 лет, 68% - от 15 до 64 лет, а 7% - старше 65.
В то же время отмечается, что КНР превосходит Индию по ожидаемой продолжительности жизни: для женщин в Китае она - 82 года, для мужчин - 76, тогда как в Индии - 74 и 71 год соответственно.
Фото:pixabay.com
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