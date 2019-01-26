ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Индия отмечает годовщину Дня республики

70 лет назад вступила в силу конституция получившей независимость страны. В Нью-Дели по традиции пройдет праздничный парад, который завершится красочным салютом. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Индия Рама Натха Ковинда с национальным праздником.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все