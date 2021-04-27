Индия переживает абсолютный COVID-шторм

Уже который день бьет антирекорды по количеству заболевших Индия. За сутки 350 тысяч новых случаев COVID-19. Страна близка к гуманитарной катастрофе - больницы переполнены, кислорода не хватает. Эксперты отмечают - к вспышке мог привести новый - индийский - штамм.

По сообщениям Минздрава, в Беларуси этот штамм не выявлен. Что же касается вакцинации - в Индии темпы заметно отстают от роста количества заражений.

Премьер-министр Индии Моди заявил, что его страна находится в эпицентре абсолютного шторма - больницы перегружены, аппаратов искусственной вентиляции легких не хватает, смертность растет. В дефиците жидкий кислород: его запрещено использовать иначе как в медицинских целях. Германия и Великобритания отправляют в Индию гуманитарные грузы с кислородными баллонами

В стране привиты 140 миллионов человек, но на эпидемическую ситуацию это пока не повлияло никак.





Объяснение этому можно искать, наверное, в результатах исследования, опубликованного венгерским Минздравом. Здесь изучили ход прививочной кампании и составили своеобразный рейтинг эффективности наиболее популярных вакцин. Ни один из препаратов не гарантирует абсолютной защиты от COVID-19. И, тем не менее, российский "Спутник V" несомненный лидер - из числа привитых им заразилось менее одной десятой процента. У AstraZeneca показатели хуже всемеро, у Pfizer - впятеро. После прививки "Спутником" не зарегистрировано ни одного летального исхода. Pfizer не смог спасти жизни 32 человек из числа привитых, а потом заболевших, Moderna не предотвратила смерть 20 человек.







И все же вакцины, пусть с разной эффективностью, людей защищают и спасают - именно поэтому 100 государств - членов Всемирной торговой организации требуют снять ограничения на копирование вакцин: в тяжкую годину человечества действие патентного права может и должно быть приостановлено. В Соединенном Королевстве по этому поводу вспыхнул скандал: премьера Бориса Джонсона, активного защитника вакцинного копирайта, подозревают в том, что он идет на поводу у лоббистов "БигФармы". Парламентская оппозиция требует немедленного опубликования переписки Джонсона с главами фармкорпораций. А репутация премьера тем временем и без того изрядно пострадала - британские газеты публикуют цитаты из его октябрьского выступления на заседании правительства. Джонсон будто бы сказал, что предпочтет увидеть тысячи трупов, но не вводить локдаун. Ограничения потом все-таки ввели, но 80 тысяч англичан скончались уже после выступления премьера - он вряд ли в этом виноват, но осадок, безусловно, остался.

А Европа продолжает кампанию по вакцинации и уже подумывает об открытии своих границ.

Глава Еврокомиссии, не называя дат, заявила, что Старый Свет может допустить иностранных туристов в свои пределы уже грядущим летом - правда, лишь в случае, если они привиты зарегистрированными в ЕС вакцинами. Таких препаратов только 4: AstraZeneca, Moderna, а также вакцины от корпораций Pfizer и Johnson & Johnson. В самой Европе по поводу ковид-паспортов, однако, ведутся ожесточенные дискуссии: такой документ нарушает права человека, поскольку влечет дискриминацию непривитых. К тому же в мире применяются десятки вакцин, отчего лишь четыре из них признаются эффективными - благодаря лоббизму "БигФармы"?