Индия почти вдвое сократит производство чая

Жесткие ограничения из-за пандемии сильно ударили по экономике этой азиатской страны. Только за один квартал ее ВВП снизился почти на четверть, это рекордный спад. Эксперты уверены: урожай-2020 будет одним из самых бедных в новейшей истории Индии. Напомним, до прошлого года эта страна была мировым лидером по экспорту чая, теперь первое место у Китая. Большинство чаеводческих хозяйств Индии сообщают о снижении производства на 40 % по сравнению с прошлым годом. Сегодня чайные плантации выглядят пустынно: на них почти нет сборщиков. Из-за этого популярный индийский напиток резко подорожал. В июне цены выросли на 9 %, в июле уже на 45 %. Сегодня индийский чай стоит 4 доллара 9 центов за килограмм. Это максимум за последние 60 лет.