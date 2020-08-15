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Индия сегодня отмечает национальный праздник - День Независимости
В 1947 году в этот день первый премьер-министр независимого государства Джавахарлал Неру поднял над Красным фортом в Нью-Дели национальный трехцветный флаг. Основные церемонии проходят в столице Индии, где премьер-министр сегодня утром поднял национальный флаг над стенами Красного форта. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Индии Рама Натха Ковинда с Днем Независимости.
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