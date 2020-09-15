Индия становится эпицентром COVID-19

Общая численность инфицированных COVID-19 практически достигла 30 миллионов. При этом самая тяжелая эпидемическая ситуация сложилась теперь не в Южной Америке и США, а в Индии. Здесь уже около 5 миллионов заболевших, а число жертв вируса достигло 80 тысяч человек. Страна установила локдаун, но более чем миллиардное население невозможно держать взаперти полгода. В Индии, например, функционирует железнодорожное сообщение, однако значительное количество магазинов и предприятий остаются закрытыми. При этом эпидемия не идет на спад: число зараженных продолжает расти стремительно.