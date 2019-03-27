Индия вошла в число космических сверхдержав, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди

Мировые СМИ сегодня обсуждают события в Индии.Нью-Дели провел успешные испытания собственного противоспутникового оружия. Была уничтожена цель на околоземной орбите. По словам премьер-министра страны, событие стало историческим, так как на сегодняшний день только три мировые державы обладают таким вооружением - Россия, США и Китай. Как подчеркнули в Индии, страна не собирается использовать свои противоспутниковые ракеты против какой-либо страны и продолжит строго соблюдать все международные конвенции и соглашения в этой сфере.