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Индия вошла в число космических сверхдержав, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди
Мировые СМИ сегодня обсуждают события в Индии.Нью-Дели провел успешные испытания собственного противоспутникового оружия. Была уничтожена цель на околоземной орбите. По словам премьер-министра страны, событие стало историческим, так как на сегодняшний день только три мировые державы обладают таким вооружением - Россия, США и Китай. Как подчеркнули в Индии, страна не собирается использовать свои противоспутниковые ракеты против какой-либо страны и продолжит строго соблюдать все международные конвенции и соглашения в этой сфере.
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