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Индийская регулировщица зажигает настроением

Необычный подход к работе демонстрирует индийская регулировщица. Шубхи Джайн, волонтер инспекции дорожного движения города Индаур, управляет движением транспорта зажигательными танцевальными па и с приветливой улыбкой. Дарит водителям хорошее настроение и взамен получает их правильное поведение на дороге. Изобретательная Джайн заслуженно стала звездой интернета.

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