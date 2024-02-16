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Индийские фермеры объявили о начале забастовки

Фермеры Индии, по примеру европейских коллег, решили добиваться справедливости. Они объявили о начале общенациональной забастовки. Аграрии в рамках акции намерены перекрыть несколько железных дорог и автотрасс на 4 часа.

Кроме того, по сообщениям местных СМИ, будут закрыты сельские магазины и сельхозпредприятия.

Демонстранты требуют установления приемлемых минимальных цен на продукцию, а также настаивают на введении пенсионного обеспечения для всех фермеров старше 60 лет.

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