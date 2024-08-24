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Индийский автобус с пассажирами съехал с дороги в Непале и упал на берег реки, погибли не менее 27 человек
После того, как индийский автобус с 43 пассажирами съехал с дороги в Непале в 23 августа, погибли 27 человек, еще 16 получили ранения. Об этом рассказал непальский чиновник, сообщает БЕЛТА.
Автобус упал на берег реки Марсъянди в Аанбукхайрени района Танаху, но огромный камень остановил его дальнейшее падение, сообщил представитель районной полиции Дипак Кумар Райя.
Он рассказал агентству Синьхуа, что авария произошла, когда автобус направлялся в Катманду из Покхары, популярного туристического места в Непале.
Вождение в горных районах Непала становится более сложным и опасным в сезон муссонов, который начался в июне.
Фото из открытых источников
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