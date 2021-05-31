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Индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире

Индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире

По словам китайского ученого, пугает скорость, с которой индийский вариант может распространяться. "У него есть потенциал, чтобы спровоцировать более серьезную пандемическую бурю, чем мир видел раньше", - сказал профессор Тео Ик Ин.

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