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Индийский штамм успешно подавляют препараты Pfizer и AstraZeneca

Кризис в Индии пока далек от разрешения. Власти Нью-Дели продляют локдаун до 31 мая. Кроме коронавируса, в стране распространяется так называемая черная плесень - опасное грибковое заболевание. Выявлено уже около 9 тысяч случаев.

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