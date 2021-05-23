Индийский штамм успешно подавляют препараты Pfizer и AstraZeneca

Кризис в Индии пока далек от разрешения. Власти Нью-Дели продляют локдаун до 31 мая. Кроме коронавируса, в стране распространяется так называемая черная плесень - опасное грибковое заболевание. Выявлено уже около 9 тысяч случаев.

