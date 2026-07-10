Индонезия переходит на биодизель на основе пальмового масла
Автор:Редакция news.by
Индонезия стала первой в мире страной, где ввели обязательное использование биодизеля Б-50 с 50-процентным содержанием пальмового масла.
Президент азиатской страны назвал этот шаг важным этапом на пути к энергетической независимости и сокращению импорта топлива. По его словам, программа Б-50 - это не просто технологическое достижение, а доказательство способности Индонезии использовать собственные природные ресурсы.
Власти надеются не только увеличить переработку пальмового масла, но и в перспективе полностью отказаться от импорта топлива.