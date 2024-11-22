Индонезия собирается ввести запрет на соцсети для детей

Индонезия планирует издать постановление, устанавливающее минимальный возраст для пользователей социальных сетей. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Reuters.

Этот шаг направлен на защиту детей, заявила министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид. Министр при этом не озвучила, каким будет минимальный возраст для пользователей соцсетей в Индонезии. Замечания прозвучали после того, как Меутья обсудила план с президентом Прабово Субианто.

"Мы обсуждали, как защитить детей в цифровом пространстве. Президент сказал продолжать этот план. Он очень поддерживает то, как будет осуществляться такая защита детей в нашем цифровом пространстве", - сказала она в видео, размещенном на YouTube-канале администрации президента.

Согласно данным опроса, проведенного Ассоциацией интернет-провайдеров Индонезии среди 8,7 тыс. человек, уровень проникновения Интернета в Индонезии, стране с населением около 280 млн человек, в прошлом году достиг 79,5%. Опрос также показал, что 48% детей в возрасте до 12 лет имеют доступ к сети Интернет, а некоторые респонденты этой возрастной группы используют Facebook, Instagram и TikTok. Среди пользователей Gen Z, или людей в возрасте от 12 до 27 лет, проникновение интернета составляет 87%.

Планы, устанавливающее минимальный возраст для пользователей соцсетей, последовали за решением Австралии запретить детям до 16 лет доступ к социальным сетям, а также введением штрафов для технологических гигантов, если они не смогут предотвратить доступ детей к своим платформам.



Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз отмечал, что возрастные ограничения доступа к соцсетям, возможно, не реализованы идеально, как и существующие ограничения на алкоголь, но это "правильное решение".