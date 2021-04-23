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Индонезия продолжает поиски пропавшей подводной лодки

Власти развернули в районе ЧП 21 корабль, в том числе океанографическое судно с глубоководными аппаратами. Также туда направлены суда из Малайзии и Сингапура. В среду в ходе учений вблизи острова Бали одна из субмарин перестала выходить на связь. На ее борту находятся 53 человека. Сообщается, что кислорода может хватить только до завтрашнего утра.

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