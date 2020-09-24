К сенсационным выводам пришли американские журналисты в ходе специального расследования. Они установили, что вся индустрия производства пальмового масла основана на эксплуатации рабского труда. Речь идет о ситуации в Индонезии и Малайзии. В двух этих странах добывают 85 % планетарных объемов пальмового масла. В главных странах-производительницах за возможность устроиться на пальмовые плантации работники порою платят сами - до 5 000 долларов. Затем нанятые становятся бесправными на многие годы. Их доход не превышает двух долларов в день. Этих людей подвергают самому изощренному насилию - особенно женщин и детей. Журналисты призывают отказаться от пальмового масла и тем самым спасти эксплуатируемых. Однако речь идет о бизнесе с оборотом в 65 миллиардов долларов, так что бойкот маловероятен.



