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Индустрия производства пальмового масла основана на эксплуатации рабского труда
К сенсационным выводам пришли американские журналисты в ходе специального расследования. Они установили, что вся индустрия производства пальмового масла основана на эксплуатации рабского труда. Речь идет о ситуации в Индонезии и Малайзии. В двух этих странах добывают 85 % планетарных объемов пальмового масла. В главных странах-производительницах за возможность устроиться на пальмовые плантации работники порою платят сами - до 5 000 долларов. Затем нанятые становятся бесправными на многие годы. Их доход не превышает двух долларов в день. Этих людей подвергают самому изощренному насилию - особенно женщин и детей. Журналисты призывают отказаться от пальмового масла и тем самым спасти эксплуатируемых. Однако речь идет о бизнесе с оборотом в 65 миллиардов долларов, так что бойкот маловероятен.
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