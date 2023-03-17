Смертельная инфекционная болезнь обнаружена в Танзании

В Танзании выявлена неизвестная инфекционная болезнь. По меньшей мере пять человек скончались в результате этого инфекционного заболевания на северо-западе страны,сообщаютvesti.ru.

По данным Министерства здравоохранения Танзании, изначально заболели семь человек. Среди симптомов - лихорадка, рвота, кровотечение и печеночная недостаточность.