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Смертельная инфекционная болезнь обнаружена в Танзании

Смертельная инфекционная болезнь обнаружена в Танзании

В Танзании выявлена неизвестная инфекционная болезнь. По меньшей мере пять человек скончались в результате этого инфекционного заболевания на северо-западе страны,сообщаютvesti.ru.

По данным Министерства здравоохранения Танзании, изначально заболели семь человек. Среди симптомов - лихорадка, рвота, кровотечение и печеночная недостаточность.

Отмечается, что болезнь носит инфекционный характер, а потомус тел погибших были взяты пробы, чтобы определить тип заболевания. В Минздраве также рассказали, что в пострадавшие районы города Букоба направлена группа быстрого реагирования.

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