Инфицированные глазные капли убили в США четырех человек, 14 ослепли

Четыре человека в США умерли, 14 человек потеряли зрение из-за использования инфицированных глазных капель, сообщили 19 мая в Центрепо контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет РИА Новости.

В ходе расследования было установлено, что многие пациенты пользовались глазными каплями EzriCare Artificial Tears. В январе медицинский регулятор призвал людей прекратить их использование. В феврале компания Global Pharma, владеющая этой маркой, объявила о добровольном отзыве продукции после официальной рекомендации от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA).

"Тестирование невскрытых бутылок EzriCare Artificial Tears, проведенное управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, выявило бактериальное загрязнение", - сообщает организация. По состоянию на 15 мая в США выявлен 81 случай заражения синегнойной палочкой (pseudomonas aeruginosa), говорится на сайте организации.

"Неблагоприятные исходы... включают 14 пациентов с потерей зрения, еще четыре пациента с энуклеацией (хирургическое удаление глазного яблока) и четыре смерти", - отмечается в последней сводке.