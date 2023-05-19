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Инфицированные глазные капли убили в США четырех человек, 14 ослепли
Четыре человека в США умерли, 14 человек потеряли зрение из-за использования инфицированных глазных капель, сообщили 19 мая в Центрепо контролю и профилактике заболеваний (CDC), пишет РИА Новости.
В ходе расследования было установлено, что многие пациенты пользовались глазными каплями EzriCare Artificial Tears. В январе медицинский регулятор призвал людей прекратить их использование. В феврале компания Global Pharma, владеющая этой маркой, объявила о добровольном отзыве продукции после официальной рекомендации от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA).
"Тестирование невскрытых бутылок EzriCare Artificial Tears, проведенное управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, выявило бактериальное загрязнение", - сообщает организация. По состоянию на 15 мая в США выявлен 81 случай заражения синегнойной палочкой (pseudomonas aeruginosa), говорится на сайте организации.
"Неблагоприятные исходы... включают 14 пациентов с потерей зрения, еще четыре пациента с энуклеацией (хирургическое удаление глазного яблока) и четыре смерти", - отмечается в последней сводке.
Ранее в США не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим штаммом.
Фото:© РИА Новости
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