Инфицированные мигранты сбежали из лагеря в Боснии

Из лагерей в Боснии и Герцеговине бегут мигранты - известно о нескольких десятках случаев. Причина побегов - рост числа заражений COVID и новые ограничительные меры внутри лагерей. За минувшие две недели только в одном таком убежище для нелегалов коронавирусом заболели 147 человек. Среди сбежавших могут быть и инфицированные. По словам властей, они представляют непосредственную опасность для общественного здоровья. Беглецов ищут.



Рекорды по заболеваемости продолжают фиксировать в разных странах. Так, в Бразилии, которая удерживает второе место в списке стран-лидеров по зараженным, полностью заполнены так называемые ковидные кладбища, и ежедневно здесь появляются десятки новых могил.