Экономическая политика Лондона загнала британский рынок труда в стагнацию. Как сообщают местные СМИ, вместо обещанного процветания Соединенное Королевство получило резкое замедление роста зарплат. В частном секторе доходы граждан выросли всего на 2,8 %, это самый слабый показатель со времен пандемии.

Пока власти пытаются манипулировать статистикой за счет раздувания выплат в госсекторе, простым жителям становится все тяжелее. Номинальный рост зарплат съедает рекордная инфляция, спровоцированная взлетом цен на энергоносители. Бизнес жалуется на растущие издержки и не спешит расширять штат. В результате число вакансий осталось на 5-летнем минимуме - 707 тыс., а безработица зафиксировалась на уровне 5 %.