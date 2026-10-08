Инфляция в Эстонии в сентябре составила 3,5 %

Жизнь в Эстонии снова подорожала. Причина - очередной рост инфляции.

По официальным данным Департамента статистики Эстонии, в сентябре годовой рост цен достиг 3,5 %. Сильнее всего по карманам граждан ударило резкое удорожание автомобильного топлива и содержания жилья.

Так, дизельное топливо за год взлетело в цене почти на 60 %, бензин подорожал на треть, газ - почти на 45 %.

Людей предупредили: из-за затяжного роста тарифов на энергоресурсы зимние счета за отопление окажутся значительно выше прошлогодних. Вдобавок подорожание газа потянет за собой вверх и стоимость базовых продуктов питания.