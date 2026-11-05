Цены в еврозоне выросли рекордно за последние три года

Евростат опубликовал данные об инфляции в зоне обращения евро - рост цен в еврозоне составил в октябре 4 % и оказался рекордным за последние 3 года.

Экономисты указывают, что причиной этого стали проблемы с горючим: подорожала нефть на мировом рынке, а вслед за этим резко выросли цены на автозаправках.

При этом целевой показатель по инфляции, установленный Европейским центробанком, составляет лишь 2 %, то есть ровно вдвое ниже.

Инфляция и, в первую очередь, дороговизна горючего вызвали массовые протесты по всему Евросоюзу: только в последние несколько дней выступления крестьян, водителей грузовиков и молодежи прокатились от Португалии до Германии.