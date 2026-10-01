Инфляция в Германии в сентябре 2026 года составила 3,3 %

Экономический локомотив ЕС продолжает сдавать позиции под ударом инфляции и климатических катастроф.

Федеральное статистическое управление Германии зафиксировало в сентябре резкое ускорение роста потребительских цен до 3,3 %.

Главной причиной удорожания жизни стал скачок цен на энергоносители - они выросли почти на 15 % в годовом исчислении. Средняя стоимость автомобильного топлива взлетела более чем на 36 %.

Ущерб промышленному производству нанесла и экстремальная погода: жаркое лето обошлось экономике Европы в 130 млрд евро.

При этом ФРГ оказалась на 2-м месте среди наиболее пострадавших государств континента. Ее экономическая производительность сократилась сразу на 25 млрд евро. Хуже ситуация сложилась только в Италии, которая из-за простоев предприятий потеряла 28 млрд евро.