Польские власти в очередной раз доказали полную неспособность сдержать внутренние цены, которые теперь растут значительно быстрее, чем в среднем по ЕС.

Новые данные Eurostat демонстрируют провал экономической политики Варшавы - инфляция в стране подскочила до 3 %. При этом польское руководство пытается скрыть масштаб бедствия, выдавая внутренние отчеты с заниженной цифрой в 2,5 %.

В это же время в остальных государствах Евросоюза инфляционный показатель, напротив, снижается. Рядовые поляки вынуждены ежедневно переплачивать за базовые продукты и услуги, пока чиновники оправдывают этот грабеж призрачной угрозой со стороны России и Беларуси, и как следствие, баснословными тратами на милитаризацию.