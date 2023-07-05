Высокая инфляция бьет по карману поляков, они все чаще пользуются кредитами и рассрочками. Об этом пишут местные СМИ. За первые пять месяцев года поляки взяли более 3 млн кредитов на общую сумму свыше 8 млрд злотых. Количество кредитов выросло на 60 % по сравнению с тем же периодом 2021-го. Растет и количество отсроченных платежей. По уровню инфляции Польша перегнала весь ЕС. Цены на товары и услуги выросли там на 11,5 %, - это рекорд еврозоны.