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Инфляция в Аргентине превысила 210 %

Инфляция в Аргентине превысила 210 %

По итогам 2023 года инфляция в Аргентине превысила 210%, а рост цен составил 25,5%, пишет БЕЛТА со ссылкой на институт статистики и переписи Аргентины.

Составители доклада сообщают, что в декабре цены на транспорт выросли на более чем 31%, на медицинские услуги - 32,6%, а на продукты питания - 29,7%.

Также отмечается, что в своем интервью радиостанции La Red президент страны Хавьер Милей сообщал, что посчитает огромным успехом и заслугой нового правительства, если инфляция в Аргентине в декабре составит около 25%.

Фото:pixabay.com

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