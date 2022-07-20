Инфляция в Австрии достигла рекордного уровня за 47 лет

Продовольственная безопасность - сейчас тема номер один. Особенно когда инфляция во всем мире обновляет многолетние рекорды. В Австрии по итогам июня этот показатель достиг максимума за 47 лет: 8,7 %. Такой рост цен последний раз регистрировали в сентябре 1975 года.