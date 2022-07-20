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Инфляция в Австрии достигла рекордного уровня за 47 лет
Продовольственная безопасность - сейчас тема номер один. Особенно когда инфляция во всем мире обновляет многолетние рекорды. В Австрии по итогам июня этот показатель достиг максимума за 47 лет: 8,7 %. Такой рост цен последний раз регистрировали в сентябре 1975 года.
Канада: рост цен на энергоносители и продукты
С ростом цен на продукты питания и энергоносители столкнулись и канадцы. Уровень инфляции в стране, по прогнозам Центробанка, приближается к 8 %. Это близко к максимуму за четыре десятилетия. Правительство Канады винит в ситуации кризис в Украине.
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