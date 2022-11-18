Инфляция в ЕС установила новый рекорд

Евросоюз продолжает обновлять собственные рекорды. По данным Евростата, в октябре здесь зафиксировали исторический уровень инфляции - 11,5 %. При этом уже в восемнадцати странах ЕС этот показатель двузначный, а в четырех и вовсе за 20 %. Основной драйвер инфляции - высокие цены на энергоносители.

Вместе с подорожанием уровня жизни растет уровень преступности. Так, в Латвии с наступлением холодов местные жители стали чаще красть у сограждан дрова, брикеты и пеллеты. По данным СМИ, преступники взламывают сараи и хозпостройки возле частных домов.



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