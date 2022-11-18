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Инфляция в ЕС установила новый рекорд
Евросоюз продолжает обновлять собственные рекорды. По данным Евростата, в октябре здесь зафиксировали исторический уровень инфляции - 11,5 %. При этом уже в восемнадцати странах ЕС этот показатель двузначный, а в четырех и вовсе за 20 %. Основной драйвер инфляции - высокие цены на энергоносители.
Вместе с подорожанием уровня жизни растет уровень преступности. Так, в Латвии с наступлением холодов местные жители стали чаще красть у сограждан дрова, брикеты и пеллеты. По данным СМИ, преступники взламывают сараи и хозпостройки возле частных домов.
Bloomberg: Великобритания теряет статус великой державы
Из-за экономических потрясений стремительно теряет статус влиятельной страны Великобритания. Обозреватель агентства "Блумберг" отмечает: Туманному Альбиону скоро придется повысить налоги и сократить расходы, поскольку финансовые перспективы государства весьма мрачные. Саммит G20 продемонстрировал появление в мире других центров сил, с которыми Лондону придется считаться, уточняется в публикации.
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