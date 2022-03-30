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Инфляция в США, рост цен в Германии, безработица в Литве: что следует за санкциями?
Санкционное безумие Запада ударило по их же странам. Нарушения в цепочке поставок уже привели к резкому росту цен на энергоносители и продукты питания. Впрочем, даже высокая стоимость товаров не сдерживает европейских потребителей - в панике люди сметают продукты первой необходимости, полки в магазинах пустеют на глазах.
В Германии возникла и угроза остановки крупнейших отраслей экономики - сталелитейного, химического и бумажного производств. Стоимость жизни в Европе стремительно повышается. Страдают в первую очередь простые люди. Депутат от партии "Альтернатива для Германии" отметил: "Цены утроились на все".
Немецкий политик: Цены утроились на все
Норберт Клейнвехтер, депутат от партии "Альтернатива для Германии":
В Банке Англии заявили об энергетическом шоке из-за антироссийских санкций
О начале топливного кризиса и стремительном росте цен заявили и в Великобритании. Глава Банка Англии в ужасе отмечает, что наступает самый катастрофический "исторический шок для реальных доходов".
Политика Байдена грозит США нехваткой продовольствия
Политика Вашингтона грозит невиданной нехваткой продовольствия и для США. Как пишет интернет-издание Daily Wire, Байден у власти уже 14 месяцев. И за это время инфляция достигла 40-летнего максимума. Цены на бензин побили исторический рекорд.
Санкционное безумие Литвы приведет к безработице и нищете
Катастрофические прогнозы, в том числе голода, это не абстрактная угроза. Проблемы могут возникнуть в любой стране Старого Света, например, в Литве. Согласно статистике, у большинства граждан нет накоплений на черный день. При этом местный руководитель Науседа предупреждает население - цены на продукты питания будут стремительно расти, и ничего, чтобы изменить ситуацию, не предпринимает, только улыбается и раздает интервью. И если официальный Вильнюс продолжит в том же духе, рост безработицы и нищеты неизбежны. Ну а за ними последует голод.
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