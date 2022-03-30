Инфляция в США, рост цен в Германии, безработица в Литве: что следует за санкциями?

Санкционное безумие Запада ударило по их же странам. Нарушения в цепочке поставок уже привели к резкому росту цен на энергоносители и продукты питания. Впрочем, даже высокая стоимость товаров не сдерживает европейских потребителей - в панике люди сметают продукты первой необходимости, полки в магазинах пустеют на глазах.



В Германии возникла и угроза остановки крупнейших отраслей экономики - сталелитейного, химического и бумажного производств. Стоимость жизни в Европе стремительно повышается. Страдают в первую очередь простые люди. Депутат от партии "Альтернатива для Германии" отметил: "Цены утроились на все".





Немецкий политик: Цены утроились на все

Норберт Клейнвехтер, депутат от партии "Альтернатива для Германии":

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