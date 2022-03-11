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Инфляция в США выросла до рекордных 7,9 % - цены растут на топливо, продукты, аренду жилья
Последствия нездоровых геополитических амбиций США чувствуют на себе сами жители Штатов. Уровень инфляции в стране вырос на 7,9 %. В последний раз такой скачок наблюдали здесь ровно 40 лет назад. Цены растут на топливо, продукты питания, коммунальные услуги и аренду жилья. Большой проблемой ситуация является для представителей малого и среднего бизнеса. Впрочем, прогнозы экспертов назвать оптимистичными нельзя. Они заявляют, что подобные показатели инфляции в текущей ситуации - далеко не предел.
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