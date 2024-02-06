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Инфляция все больше бьет по карманам европейцев

Инфляция все больше бьет по карманам населения стран ЕС. По данным соцопроса, более 80 % европейцев перешли на продукты питания со скидкой. При этом 35 % респондентов (а во Франции почти половина) заявили, что вынуждены есть меньше, чем раньше. 58 % опрошенных отказались от расходов на отпуск, тогда как больше половины участников исследования ограничили траты на одежду и обувь.

Ранее Евростат сообщал, что цены на основные продукты питания в ЕС растут гораздо быстрее, чем зарплаты. К примеру, всего за два года яйца подорожали на 37 %, картофель на 53, а оливковое масло - на 75 %.

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