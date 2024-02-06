Инфляция все больше бьет по карманам европейцев

Инфляция все больше бьет по карманам населения стран ЕС. По данным соцопроса, более 80 % европейцев перешли на продукты питания со скидкой. При этом 35 % респондентов (а во Франции почти половина) заявили, что вынуждены есть меньше, чем раньше. 58 % опрошенных отказались от расходов на отпуск, тогда как больше половины участников исследования ограничили траты на одежду и обувь.