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Информационная безопасность. В центре внимания - ваша безопасность
На неделе китайский гигант Huawei отчитался о весьма значительном росте квартальной прибыли. И это несмотря на войну, которую компании объявили власти США. Хай-тек-производитель заявил, что намерен придерживаться ранее намеченного курса и, например, обеспечивать мир высокоскоростным мобильным интернетом следующего поколения.
А чуть раньше этот самый мир с интересом следил за новым витком "русского дела" в американском парламенте. "А вас, Мюллер, мы попросим остаться", - заявили спецпрокурору конгрессмены и засыпали его неудобными вопросами о явно надуманном расследовании вмешательства неких русских хакеров в президентские выборы США. И что характерно, Мюллер на допросе или даже на расспросе, как говорится, засыпался, как ранее рассыпалось и его обвинение в адрес Дональда Трампа.
А вот еще новость! И далее здесь может быть любая новость о фейках. Ведь сегодня, к сожалению, в мировой ленте их очень и очень много. Казалось бы, что объединяет три этих новости - из темы бизнеса, политики и СМИ? Все просто - это грани одной темы - глобальной информационной безопасности!
Ведь в мире, где информация - это все, все вынужденно касается вопросов безопасности. И у яркой неоновой иллюзии абсолютной свободы доступа к данным просто не могло не быть обратной - темной - стороны. Именно об этом, с разных сторон, сейчас и расскажет Алексей Волков. А Глеб Лавров будет красноречиво об этом молчать.
"Матрица". В ключевой сцене культового фильма о будущем, которому в этом году исполняется ровно два десятка лет, герою, обладающему сверхспособностями, был предложен весьма непростой выбор. Узнать смертельно опасную правду и пытаться с этим знанием выжить на вечной войне.
Причем, СМИ, спецслужбы, коммерческие фирмы, хакеры-правдорубы и анонимные источники ежедневно еще и подбрасывают новые инфоповоды, цель которых - погрузить потребителя в свой мир. В том числе и в вопросах весьма важных для нашего еще вроде бы реального мира как такового.
Так, например, изо дня в день продолжается в США, где на прошлой неделе спецпрокурор Роберт Мюллер в очередной раз пытался внушить всем свою версию событий времен их президентской гонки. По результатам семичасового слушания опять стало мгновенно очевидно: занявшее два года следствие по делу якобы русского вмешательства в выборы, стоившее десятки миллионов долларов, на деле стоит что-то около ломаного цента. Да и заметная часть "доказательств" в расследовании - это ссылки на СМИ, которые писали на расследовании.
А то, что на основании настолько "неопровержимых" данных, под ударом отношения ядерных держав, видимо, опустим. В полном соответствии с классикой кино, правду нашей реальной информационной матрицы порой маскируют другой правдой. Так, например, происходит на изумленных глазах всего мира в истории с компанией Huawei. Не желая отдавать китайским производителям лидирующую позицию ни в чем, и в первую очередь в вопросе высокоскоростного мобильного интернета, США год тому открыли сезон охоты на кибердемонов.
Вместо того, чтобы признать реальную проблему глобальной войны двух систем, двух идеологий, двух видений будущего - у Китая и США - нам рассказывают "чистую правду" о противоборстве разработчиков, патентов, технологий. То есть, запугивают мир китайскими технологиями, чтобы мир перестал бояться американских политтехнологов.
Весь мир узнал о конфликте после ареста в 18-ом, в Канаде и освобождения лишь под многомиллионный залог дочери основателя компании "Мэн Ваньчжоу". Формальным поводом стал запрос, выданный в США, из-за якобы нарушений фирмой запрета на торговлю с Ираном. Впрочем, быстро выяснилось - причин гораздо больше.
С тех пор обвинения, санкции и громкие заявления сторон носятся над Тихим океаном как буревестники грядущего планетарного шторма. Последние данные, вроде бы, говорят о том, что компанию вычеркнули из черного списка Белого дома. Но финал истории, в которой смешались миллиарды и миллиарды людей, долларов и байтов отнюдь не предрешен. И что победит в борьбе за влияние в сфере информационных технологий, а значит, безопасности - политика, экономика или собственно технологии - вопрос будущего мира. Нашего.
Впрочем, как раз в том что, казалось бы, не связано с технологиями будущего напрямую, например, в вечной теме войны и мира, информационная безопасность - тоже вопрос номер один. Данные - это новый нитроглицерин. Вещество есть и в таблетках для сердца. Но стараниями Альфреда Нобеля, в составе динамита оно же может сносить не то что головы, но и горы. И двери.
В особенности, двери и головы.
В 2003 году пробирка Колина Пауэла, в которой точно не было вещества из биологического арсенала Багдада, потому что такого арсенала не существовало, стала поводом для вторжения в Ирак. С тех пор фейк, или дезинформация, - главный аргумент геополитики. Да, теперь мы живем в мире, где война может начаться из-за слова. И в эпоху безграничной доступности данных, сила любого слова только растет. И вот уже не подтвержденные фактами слова об этноциде в Ливии, химоружии в Сирии или об опасности технологии в сети - сами становятся оружием. И уже взрывают целые страны.
И ведь не надо быть экспертом в области кино или фанатом "Матрицы", чтобы знать: не все таблетки в ярких обертках или без них одинаково полезны!
Информация окружает нас, и отгораживаться от этого факта бессмысленно. Но подходить к ней вдумчиво, тщательно анализировать, искать причины событий, погружаться в информацию с головой - теперь, через двадцать лет после "Матрицы" - это не фантастическая, а реальная необходимость для каждого. Ведь два десятка лет тому самый большой страх человечества был в том, что кто-то отберет у него доступ к данным, перекроет ему выход из благостной матрицы незнания.
Вот только правда, в отличие от гениального фильма, в том, что доступов становится больше. И концепции информационной безопасности, над которыми сейчас работают все страны, это попытки гарантировать всем хоть какой-нибудь доступ к правде. И даже не уберечь пользователя закрытием каналов информации от вмешательства или этих самых фейков — сейчас этого уже не сделать, но предупредить о существовании фейков, таком же реальном, как сам наш мир, над этим стоит работать. Ведь обратное — бездумное и бесконтрольное потребление, в том числе информации - слишком дорого.
И вот об этом, об информационной безопасности, - на неделе в два голоса Алексей Волков и Глеб Лавров, и сотни других авторов и примерно 34 миллиона источников по соответствующему запросу в одной из поисковых систем сети интернет.
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