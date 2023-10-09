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Информационную повестку и медиахолдинг СГ обсудили Крутой и первый замруководителя Администрации Президента РФ
Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой провел рабочую встречу с первым заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Алексеем Громовым, сообщает БЕЛТА.
"Собеседники обменялись мнениями по широкому кругу вопросов белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия. Констатировали высокий уровень двусторонних отношений во всех без исключения сферах", - рассказали в пресс-службе белорусской дипмиссии.
Особое внимание Дмитрий Крутой и Алексей Громов уделили вопросам белорусско-российской информационной повестки дня. "В частности, обсудили создание медиахолдинга Союзного государства и ход реализации соответствующего плана, подписанного профильными министрами двух стран. В данном контексте подробно остановились на функционировании союзных печатных изданий и Телерадиовещательной организации Союза", - отметили в посольстве.
"Затронули тему вещания в сетях национальных операторов телеканала "Беларусь 24" в России и "Россия 24" в Беларуси, расширения радиовещания белорусских и российских радиостанций, а также деятельности сетевых средств массовой информации. Отметили необходимость более тесного сотрудничества белорусских телеканалов и российских региональных средств массовой информации", - добавили в пресс-службе.
Фото: БЕЛТА
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