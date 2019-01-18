Информация о спасении второго пилота Су-34 не подтвердилась

Сегодня два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись под Комсомольском-на-Амуре над Японским морем во время учебно-тренировочного полета. Одна из машин вернулась на базу, экипаж второй катапультировался. Спасателям удалось вытащить из воды одного летчика, медики перевозят его в Хабаровск. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Информация о спасении и второго пилота Су-34 не подтвердилась, как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.