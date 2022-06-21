Ингрида Шимоните: Вильнюс не заинтересован в эскалации ситуации с Москвой

Литва ни в чем не виновата. Все их действия являются следствием предыдущих консультаций с комиссией (Евросоюза), которая предоставила определенные принципы. Литва лишь придерживается их. Давайте еще раз пересмотрим эти принципы, соответствуют ли они всем запрашиваемым требованиям.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности