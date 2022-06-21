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Ингрида Шимоните: Вильнюс не заинтересован в эскалации ситуации с Москвой
Вильнюс не заинтересован в эскалации ситуации с Москвой, заявила премьер Литвы. Ингрида Шимоните отметила: "Трехсторонний договор с Европейским союзом и Россией о перевозке пассажиров в Калининградскую область и из нее продолжит действовать". Ограничивая железнодорожный транзит в Калининград, Литва лишь соблюдает санкции Евросоюза.
Литва ни в чем не виновата. Все их действия являются следствием предыдущих консультаций с комиссией (Евросоюза), которая предоставила определенные принципы. Литва лишь придерживается их. Давайте еще раз пересмотрим эти принципы, соответствуют ли они всем запрашиваемым требованиям.
Еврокомиссия переложила ответственность на Литву
Однако Еврокомиссия, испугавшись ответных мер России, переложила ответственность за ограничение калининградского транзита обратно на Вильнюс. "Раз Литва начала исполнять санкции таким образом, значит так их и следует интерпретировать", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Как долго Брюссель и Вильнюс будут переводить стрелки друг на друга, неизвестно.
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