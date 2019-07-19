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Инна Чурикова экстренно госпитализирована после падения со сцены

Народная артистка Советского Союза потеряла равновесие во время спектакля "Старая дева". Актриса упала со сцены и сломала два ребра. По словам очевидцев, у нее закружилась голова. Сейчас Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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