Инна Чурикова экстренно госпитализирована после падения со сцены

Народная артистка Советского Союза потеряла равновесие во время спектакля "Старая дева". Актриса упала со сцены и сломала два ребра. По словам очевидцев, у нее закружилась голова. Сейчас Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии.