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Иностранные студенты в США все-таки остаются

Иностранные студенты в США все-таки остаются

Администрация Дональда Трампа заявила, что визы у иностранных студентов, которые обучаются в США в онлайн-формате, отзывать не будут. Такое решение было принято на фоне многочисленных исков, в частности со стороны Университета Джонса Хопкинса, MIT и Гарварда.

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