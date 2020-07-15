Иностранные студенты в США все-таки остаются

Администрация Дональда Трампа заявила, что визы у иностранных студентов, которые обучаются в США в онлайн-формате, отзывать не будут. Такое решение было принято на фоне многочисленных исков, в частности со стороны Университета Джонса Хопкинса, MIT и Гарварда.



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