Иностранные туристы не спешат в Италию после открытия границ

Границы Италии для туристов из ЕС открыты с 15 июня, однако ажиотажного спроса на направление по-прежнему нет. Особенно страдают от этого популярные туристические города, такие как Рим, Венеция или Флоренция. Бронирования на июнь снизились на 54 % из-за неопределенности, связанной со второй волной пандемии. По словам экспертов, иностранные гости вряд ли вернутся в Италию раньше сентября или октября. Большинство туристов приезжает сейчас в основном из Германии и Австрии, главным образом потому, что оттуда недолго и удобно добираться. По данным национального статистического бюро Istat, иностранцы ежегодно тратят в Италии не менее 48 млрд евро, в то время как итальянцы за рубежом почти вдвое меньше - около 24 млрд евро.



