Иностранцев в Литве будут проверять на полиграфе

Литва в очередной раз продемонстрировала запредельный уровень шпиономании. Депутаты сейма разрешили проверять на полиграфе любого иностранца, запрашивающего вид на жительство.

Искать скрытых агентов Вильнюс планирует среди всех, кто покажется подозрительным местным спецслужбам. Замминистра национальной обороны списал эту абсурдную меру на "активизацию враждебных разведок" и повальную вербовку.

При этом право на отказ от столь унизительной процедуры оставили, правда, в таком случае соискателю гарантированно откажут в выдаче документов.