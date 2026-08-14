Иностранцы больше не хотят поступать в финские вузы

Финляндия теряет статус студенческого рая. Иностранные абитуриенты внезапно осознали, что звание "самой счастливой страны в мире" не гарантирует наличие работы, и устроили финским вузам натуральный бойкот.

Как сообщают местные СМИ, всего за пару лет число заявок от иностранцев рухнуло с 60 до 12 тыс., а в некоторых университетах поток абитуриентов и вовсе сократился в 25 раз.



И причина банальна: в Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы в Евросоюзе, превысивший 10 %. Молодые люди трезво рассудили, что инвестировать семейные сбережения в обучение ради того, чтобы потом простаивать на бирже труда, - сомнительное удовольствие.