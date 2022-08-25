Заставляли грабить магазины и мародерствовать - иностранцы рассказали о преступных приказах командования ВСУ

В зарубежную прессу все больше просачивается правда о событиях в Украине. Командование иностранного легиона ВСУ заставляло наемников грабить магазины и торговые центры, а также бросало на передовую без поддержки. Об этом сами иностранцы рассказали немецкому изданию "Шпигель". Солдаты пожаловались, что к ним относились, как к пушечному мясу, отправляя под шквальный огонь. По данным издания, в настоящее время иностранные наемники массово покидают Украину.