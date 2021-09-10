Insider: сотрудники Белого дома выключают телевизор во время выступлений Байдена

"Сотрудники Белого дома выключают телевизор во время трансляций с выступлением президента США", - об этом пишет интернет-издание Insider. Подчиненные президента рассказали журналистам, что слишком нервничают, что лидер Америки может допустить ошибку. Более того, конгрессмены призывают Байдена как можно реже отвечать на дополнительные вопросы и появляться на публике. "Сонный Джо" и сам называет себя "машиной по производству оплошностей", он часто путается в словах и выступает с неуместными высказываниями.