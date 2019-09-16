Инспекторы МАГАТЭ готовы взять под контроль КНДР

Международное агентство по атомной энергии обеспокоено развитием ядерной программы Пхеньяна и готово вернуться к проведению проверок в этой стране. Напомним, там их не проводили уже около 10 лет. Но в МАГАТЭ уверяют: все это время агентство следило за ситуацией в основном со спутников. Для того чтобы инспекторы вернулись в КНДР, требуется двустороннее соглашение. В МАГАТЭ вновь призвали страну к содействию в рамках обязательств по денуклеаризации.



