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Инспекторы МАГАТЭ готовы взять под контроль КНДР
Международное агентство по атомной энергии обеспокоено развитием ядерной программы Пхеньяна и готово вернуться к проведению проверок в этой стране. Напомним, там их не проводили уже около 10 лет. Но в МАГАТЭ уверяют: все это время агентство следило за ситуацией в основном со спутников. Для того чтобы инспекторы вернулись в КНДР, требуется двустороннее соглашение. В МАГАТЭ вновь призвали страну к содействию в рамках обязательств по денуклеаризации.
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