Instagram и Facebook могут отключить в Европе

Доверия соцсетям нет! В Европе могут отключить Instagram и Facebook. На блокировке настаивает ирландская комиссия по защите данных. Там посчитали, что компания Meta, которой принадлежат оба ресурса, не имеет права отправлять персональные данные европейских пользователей в США.



Если с этим согласятся остальные европейские регуляторы, то доступ к платформам может оказаться заблокирован уже до конца лета. Предположительно, рассмотрение данного вопроса займет месяц. Это далеко не первое разбирательство о защите личных данных в отношении компании Meta.