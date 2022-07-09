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Instagram и Facebook могут отключить в Европе
Доверия соцсетям нет! В Европе могут отключить Instagram и Facebook. На блокировке настаивает ирландская комиссия по защите данных. Там посчитали, что компания Meta, которой принадлежат оба ресурса, не имеет права отправлять персональные данные европейских пользователей в США.
Если с этим согласятся остальные европейские регуляторы, то доступ к платформам может оказаться заблокирован уже до конца лета. Предположительно, рассмотрение данного вопроса займет месяц. Это далеко не первое разбирательство о защите личных данных в отношении компании Meta.
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