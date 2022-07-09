ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Instagram и Facebook могут отключить в Европе

Доверия соцсетям нет! В Европе могут отключить Instagram и Facebook. На блокировке настаивает ирландская комиссия по защите данных. Там посчитали, что компания Meta, которой принадлежат оба ресурса, не имеет права отправлять персональные данные европейских пользователей в США.

Если с этим согласятся остальные европейские регуляторы, то доступ к платформам может оказаться заблокирован уже до конца лета. Предположительно, рассмотрение данного вопроса займет месяц. Это далеко не первое разбирательство о защите личных данных в отношении компании Meta.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все