Instagram и YouTube отключили монетизацию для жителей России

YouTube и Instagram отключили монетизацию российским блогерам. Как сообщили в Google, решение изменить правила видеохостинга для России было принято ввиду чрезвычайных обстоятельств, которыми называют специальную операцию в Украине. Приостановлена работа сервиса контекстной рекламы Google Ads. Ранее Роскомнадзор потребовал от компании ограничить доступ к недостоверным материалам в рамках сервиса. Также приостановила продажу контекстной онлайн-рекламы в России сеть Instagram.