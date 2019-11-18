Instagram скрывает счетчик лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями

ПользователиInstagram перестают видеть лайки. Социальная сеть тестирует приватный счетчик. Instagram сообщила: "Сегодня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете втесте, вы больше не увидите общее число лайков ипросмотров под фотографиями ивидеозаписями, опубликованными вленте, если они размещены не вами". Разработчики надеются, что приватный счетчик поможет снизить накал страстей впогоне за количеством лайков. ВInstagram объясняют, что социальная сеть не была задумана как площадка для подобных соревнований.