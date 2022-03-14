ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Instagram заблокирован на всей территории России

Без сторис, публикаций, лайков и подписок. Социальная сеть Instagram с сегодняшнего дня окончательно заблокирована по всей территории России. Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян (в том числе военнослужащих). Но у России есть свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассники". С начала марта рост регистраций пользователей в "Одноклассниках" рекордный - 66 %.

Еще с просторов соцсетей. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что вызывает президента России на поединок, а ставкой будет Украина. "Бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка - Украина", - написал Маск в Twitter. Каким образом Маск решил сражаться, он не пояснил, при том что в Twitter у Путина аккаунта нет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все