Instagram заблокирован на всей территории России

Без сторис, публикаций, лайков и подписок. Социальная сеть Instagram с сегодняшнего дня окончательно заблокирована по всей территории России. Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к соцсети в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян (в том числе военнослужащих). Но у России есть свои конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе "ВКонтакте" и "Одноклассники". С начала марта рост регистраций пользователей в "Одноклассниках" рекордный - 66 %.