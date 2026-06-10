Институт мясо-молочной промышленности внедряет инновации в производство продуктов здорового питания

Качественная, безопасная и натуральная - именно так можно охарактеризовать нашу белорусскую продукцию.

Институт мясомолочной промышленности Национальной академии наук Беларуси - центр научных исследований и прикладных разработок, где уже рождаются технологии будущего и тестируются продукты, которые уже сейчас поступают на отечественные полки. Значимая часть ассортимента, доступного потребителям, - результат работы именно этих специалистов. Институт внедряет инновационные решения и создает продукты для здорового питания. Его деятельность не только фундаментальная наука, но и, прежде всего, практико-ориентированная работа, направленная на решение прикладных задач агропромышленного комплекса.

Институт сотрудничает практически со всеми профильными перерабатывающими предприятиями, проводит научные исследования, испытания сырья и готовой продукции, организует повышение квалификации кадров. Поскольку современный потребитель становится все более требовательным, важно постоянно отслеживать новинки и мировые тренды, предлагая актуальные решения.

У потребителей сегодня в топе - продукты с повышенным содержанием белка, обогащенные белком. Это сегодня, наверное, первое, что ищут на полке в магазинах. Расширяется запрос на ЗОЖ. Продукты с заменителями сахара либо с подсластителями. Конечно, потребитель не готов употреблять продукт несладкий. Он хочет, чтобы он был сладкий, но нес с собой 0 калорий с подсластителями. Ну и, конечно же, это безлактозная продукция.

Екатерина Беспалова, заведующая отраслевой лабораторией Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

"В Республике Беларусь мы получаем в три раза больше молока на душу населения, чем можем его потребить. Поэтому мы можем обеспечить не только свой рынок этими продуктами, но также и зарубежный. Сухие молочные продукты достаточно экспортно-ориентированы, их удобно хранить, у них достаточно большие сроки годности, также удобны при транспортировке. Например, мы разрабатываем смеси сухие и для мороженого, и для молочных напитков, и в том числе для высокобелковых. Одна из наших таких недавних разработок – это аналоги кофе 3 в 1. У нас создан напиток на молочной основе. Здесь натуральный состав, и по вкусу он ни в чем не уступает зарубежным аналогам".

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

"Наш институт является единственным в Беларуси производителем заквасок для молочной промышленности. Мы производим полный спектр, цикл заквасок: творог, сыры, ряженка, йогурты. Естественно, без большой науки об этом невозможно вести речь, потому что, например, мы обладаем соответствующей коллекцией микроорганизмов, промышленных микроорганизмов. Эта коллекция имеет статус национального достояния Республики Беларусь".