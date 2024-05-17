Инструкторы НАТО могут отправиться в Украину, чтобы обучать новобранцев

В Североатлантическом альянсе рассматривают возможность отправки в Украину инструкторов для обучения ВСУ. New York Times пишет, Киев официально обратился к США и НАТО с просьбой обучить 150 тыс. новобранцев ближе к линии фронта для более быстрого развертывания.

Пока Соединенные Штаты ответили "нет", отмечает издание. Боятся вовлечь себя и Европу в прямой конфликт. Но глава Объединенного комитета начальников штабов США заявил: со временем это может стать реальностью. Как признают американские военные, такой шаг сэкономит время на переправке новобранцев и позволит американским инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях на украинской линии фронта.